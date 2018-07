Groen licht fusie dorpsscholen Radewijk en Den Velde

De medezeggenschapsraden van beide kleine dorpsscholen hebben afgelopen week een positief advies uitgebracht en dat is door de schoolbesturen overgenomen. Na de officiële ondertekening kan het ineenvlechten van beide schoolorganisaties, met elk circa vijftig leerlingen, tot één sterke toekomstbestendige plattelandsschool voor Den Velde en Radewijk per 1 augustus 2019 beginnen. ,,Het merendeel van de ouders-verzorgers hebben hun vertrouwen uitgesproken in de nieuw te starten basisschool. Dat geldt ook voor de onderwijsteams van beide basisscholen'', meldt Chrono-directeur Henk Brink mede namens zijn Arcade-collega.

Open Radewijk

Maar zeker niet alle ouders staan achter de fusie. De werkgroep 'Open Radewijk' zocht enkele weken geleden de publiciteit om sluiting van 't Kompas te voorkomen. Volgens de uit ouders en andere inwoners bestaande werkgroep is de school als 'kloppend hart van de gemeenschap' onmisbaar voor de leefbaarheid in de 600 zielen tellende kleine kern. ,,Er is geen enkele reden om de dorpsschool te sluiten. Er zijn voldoende leerlingen, de kwaliteit is op orde en Chrono is financieel gezond", aldus de werkgroep in de Stentor van 23 juni.

Uitbreiding

De nieuwe fusieschool maakt straks onderdeel uit van onderwijsstichting Arcade, waar 28 openbare basisscholen uit de gemeenten Coevorden en Hardenberg onder vallen. Het schoolgebouw in Den Velde wordt aangepast en uitgebouwd, de bouwtekeningen liggen al klaar. Het schoolgebouw van 't Kompas blijft voorlopig beschikbaar, zodat leerlingen hier even tijdelijk kunnen worden ondergebracht om de overlast van de bouw zoveel mogelijk te beperken. ,,Beide scholen blijven komend schooljaar dus ook in gebruik, waar mogelijk zullen al wel gezamenlijke activiteiten plaatsvinden'', vertelt Brink.

Leerplein