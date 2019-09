Groen licht op steenworp afstand voor streekmuseum Kloosterhaar

Kloostermoppen

Het museum richt zich op de streekcultuur en -geschiedenis. Rondom ‘boerderij Mollen’ is ruimte voor een moestuin en enkele akkers, waarop oude landbouwgewassen zoals boekweit, spurrie en spelt verbouwd kunnen worden. In een apart te bouwen smederij komen de apparatuur en gereedschappen van de oude smidse die in de wagenschuur was ondergebracht. Ook is er een veldoven gepland, waarmee kan worden ingegaan op de eeuwenoude productie van bakstenen op deze plek. Volgens informatie van Ekkel stond op het terrein van het museum omstreeks 1450 een bakoven waar prior Jacob van Dordrecht kloostermoppen liet bakken voor de bouw van het Cisterciënzerklooster Sibculo. In de bodem bevindt zich ‘roodbakkende’ klei.

Expositieruimte

Dorpsarchief Kloosterhaar heeft verder plannen voor de bouw van een ontvangst- en presentatieruimte met archiefkelder, die via een glazen sluis met de boerderij verbonden moet worden. In de boerderij is een speciale ‘Caldurankamer’ ingericht, waarin de kalkfabrikant vergaderingen kan houden maar waar ook een grote collectie fossielen en stenen uit de stuwwal Balderhaar, Kloosterhaar, Sibculo en Westerhaar is uitgestald. Het museum vormt ook een prima startpunt voor diverse wandel- en fietsroutes. Bij de tegenoverliggende kalkzandsteenfabriek is een uitkijkpunt, dat uitzicht biedt op het fabrieksterrein, de zandwinplassen, natuurgebied Engbertsdijksvenen, en de grensstreek met Duitsland. Ook is een uitgebreide verzameling samengesteld over de geschiedenis van twee Duitse werkkampen die in de Tweede Wereldoorlog waren ingericht in Kloosterhaar en Balderhaar. Op loopafstand staat het monument ter nagedachtenis aan het Joodse werkkamp Balderhaar. De museumboerderij is op afspraak geopend, en elke tweede zondag van de maand van 14.00 tot 17.30 uur.