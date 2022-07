Groen licht voor plan Zwarte Markt Slagharen: plek voor 48 huizen

Saxum & Firmum Vastgoed heeft definitief groen licht gekregen voor woningbouw op het terrein van de vroegere Zwarte Markt in Slagharen. De Zwolse ontwikkelaar mag hier 14 grondgebonden woningen en 34 appartementen bouwen. Daarmee wordt leegstand van de oude markthal voorkomen en tegelijk ook ingespeeld op de woningbehoefte in de kern Slagharen.

De familie Juurlink begon in 1998 met de Zwarte Markt op het terrein aan de Herenstraat 45-47, dat grotendeels was verhard om dienst te doen als eigen parkeerterrein. In 2020 besloot de familie vanwege alle coronaperikelen en daarmee gepaard gaande maandenlange sluitingen te stoppen met de Zwarte Markt, die een begrip was in de regio. Door de verkoop moet de bestemming van het terrein worden veranderd van ‘bedrijf’ naar 'wonen’.