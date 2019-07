GroenLinks: NAM moet stoppen met gaswinning na lekkage Collendoornerveen

De installatie aan de Slagenweg in Collendoornerveen is begin dit jaar stilgelegd, nadat er op 2 januari een lek van gasontzwavelingsvloeistof werd ontdekt. De Nederlandse Aardolie Maatschappij en de provincie Overijssel hebben inmiddels een update gegeven van de gebeurtenissen en de activiteiten na de lekkage. En die uitleg met omwonenden en andere belanghebbenden per brief gedeeld. ‘Uit het onderzoek is gebleken dat er als gevolg van een constructiefout trillingen zijn ontstaan aan het leidingwerk van de circulatiepomp wat heeft geresulteerd in een scheurtje bij een van de verbindingsstukken. Hierdoor is circa 1,3 kubieke meter vloeistof gelekt', staat in de brief. Dat komt neer op zo'n 25 à 50 liter dat vanuit de NAM-locatie in een nabijgelegen sloot is terechtgekomen. ‘Iets wat absoluut niet had mogen gebeuren en wat we zeer betreuren.’