De NAM is verantwoordelijk voor de gaswinning, maar afgelopen weekeinde werd bekend dat moederbedrijf Shell de aansprakelijkheid voor eventuele schulden van de NAM teruggetrokken. Statenlid Robert Jansen stelt in een door GroenLinks verspreid persbericht: ‘Als er schade ontstaat door de gaswinning in Hardenberg of de injectie van olie-afvalwater in Twente (onder een drinkwaterwinningsgebied), dan moet die schade worden vergoed door de veroorzaker. De huidige onzekerheid is onacceptabel.’ Shell liet afgelopen weekeinde weten dat de NAM 'financieel robuust genoeg' is om rekeningen voortkomend uit aardbevingsschade te betalen.