GroenLinks stelt vragen over aardgascondensaat in Hardenberg

Hardenberg

In Hardenberg wordt ook gas gewonnen, op de Tweede Blokweg in De Krim wordt gas behandeld en aardgascondensaat opgeslagen. Robert Jansen, voorzitter van GroenLinks Overijssel, heeft schriftelijke vragen gesteld aan de provincie. De fractie wil weten of er contact is geweest met het SodM over de opslag in Hardenberg en wat de bevindingen de afgelopen jaren waren. Ook wil GroenLinks weten of de opslagplaats onder verscherpt toezicht staat, of er maatregelen genomen zijn om herhaling van de huidige grondwaterverontreiniging te voorkomen en hoe deze verontreiniging gesaneerd wordt. Daarnaast is de fractie benieuwd of - en welke beperkingen er zijn voor omwonenden als het gaat om het gebruik van grondwater, en of er in de afgelopen jaren grondwater is onttrokken rondom deze locatie.