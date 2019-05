GroenLinks verbaasd over verlengen gaswinning De Krim tot 2033

GroenLinks-Statenlid Robert Jansen is verbaasd dat Overijssel akkoord gaat met verlenging van de gaswinning in De Krim, Holthone en Ane tot 2033. De provincie eiste vorig jaar in een zienswijze aan het ministerie van economische zaken nog dat het aanpalende gaswinningsplan Hardenberg niet zou worden verlengd tot 2033, maar tot 2025.

Statenlid Jansen vroeg woensdagavond tijdens een vergadering van Provinciale Staten op locatie, de zogeheten 'Statentafel’ in het Deventer stadhuis, waarom de provincie nu wel instemt met verlenging tot 2033 van het gaswinningsplan Coevorden waar ook gasvelden bij De Krim, Holthone en Ane deel van uitmaken. Dat is puur om praktische redenen, blijkt uit het antwoord van gedeputeerde Annemieke Traag. ,,Met onze zienswijze aan het ministerie om het winningsplan Hardenberg tot 2025 te verlengen is niks gebeurd. We weten dus wat de reactie nu zal zijn en daarom leggen we de nadruk op het eens in de vijf jaar evalueren’’, aldus Traag.

Raad van State

Daarbij gaat Traag voorbij aan het beroep van de gemeente Hardenberg dat nog dient bij de Raad van State. Hardenberg wil dat de gaswinning niet van 2020 wordt verlengd tot 2033, maar tot 2025. Tegen die tijd kan de NAM dan een nieuw verzoek voor verlenging indienen, aldus de gemeente. Bij gaswinningsplan Coevorden trekt Hardenberg samen op met de andere betrokken gemeentes, de provincies Overijssel en Drenthe en waterschap Vechtstromen. Zij zien nu geen bezwaren om de termijn voor de NAM te verlengen tot 2033, mits er om de vijf jaar een grootscheepse evaluatie wordt gehouden en vooraf wordt toegezegd dat eventuele schade en vergoedingen in zijn geheel voor rekening van het gaswinningsbedrijf komen.

Vlucht vooruit

GL-Statenlid Jansen vindt dat het veranderde standpunt van Gedeputeerde Staten van Overijssel eerst besproken had moeten worden in de Statenvergadering. Hij noemt eens in de vijf jaar evalueren een 'vlucht vooruit'. ,,Dus na één poging geeft het college van GS al op, daar mag wel wat meer uithoudingsvermogen zijn. Wat mij betreft moet het provinciebestuur alerter zijn en de Overijsselse publieke belangen scherper verdedigen. Als je in de toekomst wil dat NAM om welke reden dan ook stopt met de gaswinning, veiligheid bijvoorbeeld, moet je wanneer er langlopende vergunningen zijn de hoofdprijs betalen aan Shell en Esso, de eigenaren van de NAM.’’ Wat Jansen betreft wordt de plotselinge koersverandering van GS bijgestuurd door Provinciale Staten. ,,Wij dienen daar in de volgende Statenvergadering, op 12 juni, een motie over in.’’

