GroenLinks wil veilig fietspad door Reestdal naar Balkbrug

De fractie van GroenLinks wil dat de gemeente Hardenberg het fietspad vanuit IJhorst via de Heerenweg doortrekt naar Groot Oever bij Balkbrug. Staphorst investeert wèl in dit fietspad, maar liefst 1,1 miljoen euro trok de raad van de buurgemeente er vorig jaar al voor uit.

Maar dit geplande vrijliggende fietspad houdt straks abrupt op bij de Hardenbergse grens, waar de Heerenweg overgaat in Groot Oever en fietsers hun weg moeten vervolgen via de rijbaan. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren op deze smalle bochtige weg met veel landbouwverkeer, waarschuwt GroenLinks-fractieleider Romano Boshove. Vanaf de T-splitsing van Groot Oever met Bloemberg, bij fietsknooppunt 98, ligt al wel een apart fietspad. ,,De lengte van het ontbrekende fietspad is dus gering, maar ongeveer een kilometer vanaf de gemeentegrens tot de splitsing'', benadrukt Boshove. ,,Voor de toeristische verbinding met het Reestdal is een veilige fietsverbinding van groot belang. Dat geldt ook voor de scholieren die gebruik maken van deze fietsroute.''

Coalitieakkoord

Ook Plaatselijk Belang Balkbrug vraagt al langer aandacht voor deze situatie. In het coalitieakkoord wordt het fietspad dat min of meer parallel langs de Reest tussen IJhorst en Balkbrug moet lopen niet expliciet genoemd, heeft Boshove al geconstateerd. ,,Maar dat is ook een akkoord op hoofdlijnen.'' De coalitie van CDA, ChristenUnie, OpKoers.nu en PvdA meldt in dat akkoord wel dat het belangrijk is dat 'fietsverbindingen worden versterkt en (beter) aansluiten op fietsknooppunten'.

'Prioriteit nul'

GroenLinks wil daarom van het college van B en W weten of Hardenberg plannen heeft om dit fietspad alsnog door te trekken. Een jaar geleden vertelde de toenmalige wethouder Sytse de Jong van de gemeente Staphorst in de Stentor nog dat verbetering van dit fietspad bij Hardenberg 'prioriteit nul' heeft. Boshove wil weten hoe het nieuwe Hardenbergse college daar nu over denkt. ,,Haast is wel geboden, want Staphorst wil komend najaar beginnen met de aanleg. Als Hardenberg alsnog wil meedoen dan is er dus wel spoed bij, om ervoor te zorgen dat het Hardenbergse deel goed aansluit bij het Staphorster tracé.'' Ook vraagt de GL-fractievoorzitter of Hardenberg bij de provincie heeft geïnformeerd over subsidiemogelijkheden, onder andere vanwege het toeristische belang van zo'n fietspad. Zoals gebruikelijk stuurt het Hardenbergse college de antwoorden op schriftelijke vragen eerst naar de vragensteller en worden ze pas daarna openbaar gemaakt.