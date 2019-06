Groep losgebroken paarden bij Vechtdal Rally kan de pret bij de ‘coureurs’ niet drukken

Over de Tong + Video In de zevende hemel in De Tuinkamer in Schuine­sloot

11:00 In de wereldberoemde Tuinen van Priona in Schuinesloot is restaurant De Tuinkamer gevestigd. In een industriële glazen kas bereidt voormalig tweesterrenchef Alwin Leemhuis gerechten geïnspireerd en gebaseerd op de ruim 5000 planten in zijn directe omgeving.