Groep mannen mishandelt man in Balkbrug: slachtoffer met oogletsel naar ziekenhuis

Het slachtoffer is rond 21.00 uur mishandeld in de woonwijk in Balkbrug. Volgens de politie is de man met een vuistslag op zijn oog geslagen. Omdat het letsel zodanig ernstig was, moest hij met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Over de huidige toestand van het slachtoffer kan de politie vanwege de privacy van het slachtoffer niets zeggen.