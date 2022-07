Grote blokkade op A35: familie uit Dedemsvaart steunt actie met vijf trekkers en twee auto’s

Tientallen boeren zijn donderdagochtend rond 10.45 uur met hun tractor de A35 opgereden. Ze hebben knooppunt Azelo volledig geblokkeerd en staan op de snelweg te barbecueën. Van Hengelo richting het knooppunt staat een lange file. Aan de andere kant van de snelweg is geen auto meer te bekennen. Hier is de oprit afgesloten door de politie.

Het is om 10.00 uur nog rustig bij Bedrijvenpark Twente in Almelo. Op de groots aangekondigde oproep zijn slechts vijf tractoren en twee personenauto's afgekomen. Het is een familie uit Dedemsvaart die op de oproep is afgekomen en de boeren wil sturen. De boerenzonen lijken ietwat teleurgesteld en staan zelfs op het punt om naar huis te gaan.

Op dat moment komt er echter een grote groep tractoren aangereden. Deze hadden zich verderop verzameld bij XL Businesspark. Rond 10.45 uur rijden ze gezamenlijk de A35 op. De tractoren zijn vrijwel allemaal voorzien van omgekeerde Nederlandse vlag. Hiermee willen de boeren laten zien dat ze in nood zijn. De voertuigen zijn geen van allen voorzien van een kenteken. Eén politiemotor rijdt voor de stoet tractoren uit.

Andere agenten hebben de oprit richting Hengelo en Enschede volledig afgesloten voor verkeer. Het verkeer richting Apeldoorn wordt verzocht om te rijden via Almelo/Zwolle (A35/N35, A28, A50). Het verkeer richting Arnhem kan het beste omrijden via Enschede (A35, N18/A18, A12). Aan de andere kant van de A35 is een lange file ontstaan.

De boeren hebben hun tractoren midden op de snelweg geparkeerd en staan ‘gezellig’ te barbecueën. De aanwezige media wordt vriendelijk te woord gestaan. De vluchtstrook is vrijgehouden, waardoor hulpdiensten hun weg gewoon kunnen vervolgen. Het is onduidelijk hoelang de boeren het knooppunt willen blokkeren. Eén boer geeft aan dat ze blokkade niet voor 20.00 uur wordt opgeheven.

Volledig scherm De eerste trekkers verzamelden zich al vroeg bij Bedrijvenpark Twente in Almelo. © Leo van Raaij

Verzamelpunt in Borne

Ondertussen heeft zich ook een groepje boeren bij Nijwa Hengelo aan de Vormerij in Borne verzameld. De politie is ook hier aanwezig. Zij zijn ter plekke om gevaarlijke situaties voor het overige verkeer te voorkomen. Een van de twee tractoren bij Nijwa is van Harry Hesselink. Hij heeft een paardenpensionstal in de Bornsche Maten. ,,Ik sta hier omdat ik net zo hard gestraft dreig te worden als de grote veeboeren”, zegt hij. Zijn grootste angst: ,,Dat ik mijn grond kwijtraak.”

Hij kan niet altijd zomaar weg bij de zaak. Maar dit protest is voor hem niet zomaar iets. ,,Dit is een belangrijke zaak. Als je nu niets doet... Het heeft lang genoeg geduurd, we laten als agrariërs niet met ons sollen. De kogel moet een keer door de kerk. Dan maar ‘oorlog’.” De protestactie nabij Nijwa is volgens hem vredelievend bedoeld. ,,Wij zijn nette boeren. In Frankrijk laten ze niet zo met zich sollen als hier. Wij waren van plan om te gaan barbecueën. En wat er dan nog meer gebeurt?”. Dat zegt hij niet of weet hij niet.

Maar, voegt hij eraan toe, er moet wel wat veranderen in de regelgeving voor de boeren. ,,En als dat niet goedschiks kan, dan moet het maar op een andere manier.” Een collega-agrariër die zijn naam niet wil noemen, voegt toe: ,,Als de boeren weg zijn, is er geen vreten en gaat het land kapot.”

Volledig scherm Links: Jessica. Rechts: Miranda Gür. © Ron Hemmink

‘Wappieauto’

Opvallend voertuig bij de tractoren: een personenauto met de opdruk ‘Wappieauto’. Ludiek bedoeld, verklaren Miranda Gür uit Enschede en de Oldenzaalse Jessica. ,,Want zo noemen veel mensen ons toch? Wappies?”.

Ze zijn hier omdat ze de boeren steunen. Maar hun eigen protest is breder. ,,Wij staan hier omdat alles buiten de perken gaat. Corona, stikstof én de regels voor boeren. Er is een grote agenda tot aan 2030 en ik wil niet dat ons land de richting van China opgaat. Wat ik daarmee bedoel? Dat er straks een QR-app is waarbij op basis van wat je uitstoot - want wij mensen zijn Co²-uitstoters - wordt bepaald wat je wel mag en wat je niet mag. Dat wil ik niet. Ik heb vier kinderen, die gun ik dezelfde jeugd als die ikzelf heb gehad.”

Het duo en de overige inzittenden zijn goed gemutst en genieten van het mooie weer. ,,Wij zijn positieve mensen.” Maar het overheidsbeleid, nee, dat kan volgens hen echt niet zo verder.

Volledig scherm De oproep van de boeren om de A1 vandaag te blokkeren. © Beeldbewerking Tubantia