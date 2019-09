Grote brand in schuur met hooi en vee in Dedemsvaart

De brand brak tegen 16.20 uur uit op een erf van een veehouder aan de Langejacht. Volgens brandweerwoordvoerder Jan Wittenberg ligt er hooi in de schuur opgeslagen. Ook zit er vee in de schuur, aldus Wittenberg. Hoeveel dieren in de schuur zitten is nog niet bekend. Ook is nog niet bekend of er dieren in veiligheid zijn gebracht.