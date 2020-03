Grote stroomstoring in het Vechtdal verholpen

Dedems­vaart sluit ramen en deuren na zeer grote brand bij afvalver­wer­ker in Wijster

28 maart De brandweer van Dedemsvaart roept inwoners die last hebben van de rook van de grote brand die op het moment in het Drentse Wijster woedt ramen en deuren te sluiten. In Wijster staat een locatie van afvalverwerker Attero in brand. Die zorgt voor een enorme vuurzee en dikke donkere rookwolken die over de regio trekken.