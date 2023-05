Grote vechtpartij bij asielzoekerscentrum Hardenberg, één bewoner aangehouden

Almelo viert feest gigahuldi­ging van Heracles Almelo in een roes

Het promotiefeest was al uitbundig, maar het kampioenschap van Heracles brengt Almelo in euforie. De manier waarop de voetbalclub de degradatie binnen een jaar rechtzette oogst veel waardering. Almelo is solidair en trots, verkeert in een roes door het huzarenstukje van Heracles.