Grote zorgen voor boerin Chantal nu torenhoge dwangsommen dreigen: ‘Alles precies gedaan zoals het moest’

Video Gezin met jonge kinderen vlucht voor brand in ‘opvang­school’ Schuine­sloot: ‘Voelt niet veilig’

Nu er voor de tweede keer in korte tijd brand lijkt te zijn gesticht in een leegstaand schoolgebouwtje in Schuinesloot, waar de gemeente een opvang voor Oekraïense vluchtelingen in wil hebben, zit de schrik er bij de omwonenden goed in.

17 november