Haagse kritiek op ‘blaftaks’ houdt Hardenbergse hondencontroleur niet thuis

Marianne op haar na geraakt bij bizarre politieach­ter­vol­ging: ‘Dit kon heel erg fout gaan’

4 juni Marianne Scholte moet er echt nog even van bijkomen: gisteravond trapte een 29-jarige Hardenberger volop het gas in bij een controle door de politie en wist ervandoor te gaan. In Emmer-Compascuum reed niet alleen zijn auto, maar ook die van de politieagenten Scholte bijna aan in een woeste achtervolging. En de verdachte werd ook voor een ander incident gezocht.