Hand aan de kraan bij gaswinning Hardenberg

Nee, tenzij

Op de vraag of de gemeente, provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen mee willen werken aan het winningsplan Hardenberg, waren volgens De Vent twee antwoorden mogelijk: 'ja, mits', of 'nee, tenzij'. De drie partners hebben gekozen voor de zwaarste term, 'nee tenzij'. In principe willen ze niet meewerken, tenzij aan enkele belangrijke voorwaarden wordt voldaan. Zodat Hardenberg gespaard blijft voor Groninger taferelen met aardbevingen, schade aan gebouwen, waardedaling van woningen en slechte schadeafwikkeling. Die voorwaarden zijn een nulmeting op belangrijke gebouwen, infrastructuur en dijken in het winningsgebied om eventuele schade als gevolg van de gaswinning in beeld te kunnen krijgen, een hoogtemeting om eventuele bodemdaling te kunnen meten, het plaatsen van meetapparatuur ('geofoons') in het gebied die wordt aangesloten op het landelijk KNMI-meetnetwerk, en een schadeprotocol voor kleine gasvelden zoals Hardenberg. Wethouder De Vent meldde dat de Technische Commissie Bodembeweging nog deze maand met een uniforme schaderegeling voor kleine gasvelden komt. ,,Onze voorwaarden zijn heel realistisch'', oordeelde de wethouder.