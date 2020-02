Hand onder rok van vrouw in Hardenberg opzet? ‘Door de alcohol draaide alles’

Bij een feest tijdens de jaarwisseling in Hardenberg begin 2019 werd een vrouw onder haar rok betast. De 24-jarige Bashar A. werd meteen aangehouden, maar ontkent enige opzet. ,,Het was druk, misschien heb ik per ongeluk iemand aangeraakt’’, stelde de Hardenberger. ,,Door de alcohol draaide alles.’’

Het was druk buiten bij het café in Hardenberg waar op 1 januari 2019 het jaarwisselingsfeest net was afgelopen. Een vrouw stond buiten, iets verderop waren haar vriendinnen aan het roken, toen ze plots een hand onder haar rok voelde.

Ze deelde meteen een elleboog uit. Haar vriendinnen moesten haar tegenhouden de man aan te vliegen. Twee beveiligers werden aangesproken en vatten de man direct in de kraag. Die man was Bashar A.

‘Per ongeluk’

Bij de politie ontkende hij de verdenking. Hij had niets verkeerd gedaan, zei hij. Het klopt dat hij wat had gedronken en hij zei wat onvast ter been te zijn. ,,Daarbij heb ik misschien per ongeluk iemand aangeraakt.’’ Uit een bloedonderzoek bleek inderdaad dat de verdachte de nodige drankjes had genuttigd.

Strafzaak aangehouden

Vandaag moest Bashar A. voor de rechter verschijnen. De strafzaak werd echter vanwege een misverstand aangehouden. De zitting begon zonder A. omdat hij niet was verschenen. Later bleek hij elders in de rechtbank te zitten.