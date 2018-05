Hanzehaven en ophaalbrug in hart van Hardenberg

,,De beste locatie voor een haven is de ruimte tussen de beide Vechtbruggen in'', vertelt voorzitter Everhard Brunink. Nóg liever zag het WSV-bestuur de oude haven weer opengaan, maar dat zou te veel geld kosten.

Als volgend jaar de sluizen Diffelen en Junne klaar zijn, is de gehele Vecht vanaf het Zwarte Water tot aan de Haandrik geschikt voor de pleziervaart. ,,Dan ligt er een fantastische vaarroute die we graag 'Hanzeroute' willen noemen, met een vette knipoog naar het verleden, toen de Vecht werd gebruikt voor het transport van Bentheimer zandsteen met zompen'', vertelt Brunink bevlogen. ,,Zo is bijvoorbeeld het gehele Paleis op de Dam als losse blokkendoos langs Hardenberg gevaren om in Amsterdam in elkaar gezet te worden.''



Ophaalbrug

Als volgend jaar de eerste boten vanuit Ommen en Drenthe naar Hardenberg varen, moet bij de Voorstraat-De Brink ook een ophaalbrug klaar zijn. In juli wordt een plan bekend gemaakt voor zo'n brug. Die is hard nodig, want de brug bij de Voorstraat is nu te laag voor de pleziervaart. De nieuwe ophaalbrug moet de historische aanblik van deze plek, waar tot na de Tweede Wereldoorlog een beweegbare brug lag, in ere herstellen.

Zompenwerf

Bij de nieuwe 'Hanzehaven', tussen de bruggen van de Europaweg en De Brink, wil WSV Hardenberg een multifunctionele ruimte realiseren met naast een nog nader te bepalen aantal aanlegplaatsen ook een havenkantoor, en faciliteiten voor leden en passanten. De haven kan nog aantrekkelijker worden gemaakt door aanleg van een stadsstrandje, wat al jaren wordt nagestreefd in Hardenberg, camperplaatsen en misschien zelfs een zompenwerf.

Kanovereniging

Als het aan de watersporters ligt, werken ze bij het realiseren van de passantenhaven samen met de plaatselijke kanovereniging, die een nieuw clubgebouw elders aan de Vecht wil bouwen. ,,Dan kunnen we samen voorzieningen realiseren als toiletten en douches. Maar voorwaarde voor ons is wel dat we aan de Vecht tussen de beide bruggen komen'', benadrukt Brunink.

Ligplaats

Het WSV-bestuur verwacht hoe dan ook veel animo voor de Hardenbergse stadshaven en wil samen met zusterverenigingen in Ommen en Dalfsen de Hanzeroute op de kaart zetten. Net als nu al in Ommen het geval is, verwacht Brunink enkele duizenden betaalde overnachtingen per jaar. De vereniging zelf telt binnen anderhalf jaar al bijna honderd leden, van wie velen een vaste ligplaats in Hardenberg wensen. ,,Die is er nu gewoon niet, het huidige haventje voldoet niet aan de gestelde eisen en is eigenlijk alleen geschikt voor kleine verhuurbootjes.'' WSV ziet ook mogelijkheden voor meer evenementen op de Vecht zoals de Drakenbootrace. Daarbij denkt Brunink bijvoorbeeld aan een sloepenrace, mini-stoomsleperdagen en zeilevenementen voor de jeugd.