Hap, slik, weg! Varkens in Collendoorn laten zich eikels goed smaken

Kleine meerder­heid betrokke­nen positief over verlengen opvang asielzoe­kers in Hardenberg

31 augustus Betrokkenen zijn gematigd positief over het verlengen van de opvang van asielzoekers in het azc in Hardenberg tot 2026. Wel zijn er aandachtspunten, zoals de overlast van omwonenden, winkeldiefstallen en overlast in horeca.