Haprobiba sluit eerste Jazzfestival Hardenberg af

Wat betekent Haprobiba?

,,Dat is 'Hardenberg Promotie Bigband'. Die stichting is in 2016 opgericht door Jelle Verbraeken, Geert Overweg en Berend Verbraeken om in de gemeente Hardenberg de jazz- en bigbandmuziek te promoten en de jeugd te stimuleren om blaasmuziek te gaan maken. De stichting organiseert het Jazzfestival Hardenberg, dat zaterdag voor het eerst wordt gehouden en een jaarlijks evenement moet worden. We zijn een bigband op projectbasis, na negen repetities en de optredens in Gramsbergen en Hardenberg is het weer voorbij. In elk geval voorlopig, we willen wel proberen twee projecten per jaar te doen. De meeste muzikanten spelen ook in andere bands, daar zijn ze dan ook druk mee hè.''