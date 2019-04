Hardenberg'85 versterkt zich met Lamberink en Tijs

video Nat pak voor waterschap­pers bij test nieuwe Vechtvlin­der-sluis Junne

23 april Het stoplicht staat al weer op rood, maar toch peddelen Henk Lansink en Ronnie Stroot 'dom verdan’ in hun kano, over de weer omhoog komende klep van de nieuwe Vechtvlinder-sluis bij Junne. Dat lijkt lang goed te gaan, totdat de gestaag sluitende klep de achterkant van het vaartuig iets optilt en de kano kapseist. Plotseling staat Lansink tot zijn navel in het koude water van de sluiskolk. Stroot slaagt er ternauwernood in om niet te water te raken, maar de boot maakt wel water en ook hij loopt daardoor een nat pak op. Snel vist hij zijn mobiel uit de broekzak en gooit die naar zijn collega's op de kant, die lachend toekijken. Weer een levensechte test afgelegd door de mensen van Waterschap Vechtstromen en de bedrijven die betrokken zijn bij de realisering van twee innovatieve sluizen naast de stuwen in de Vecht bij Junne en Diffelen/Mariënberg.