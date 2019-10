Hardenberg aardgasvrij: ‘We staan niet morgen op de stoep, maar het begint wel’

De gemeente Hardenberg gaat verdere stappen zetten om de gemeente aardgasvrij te maken. Samen met netbeheerders en woonpartners gaan ze een ‘Transitievisie Warmte’ maken, om te kijken hoe de wijken in Hardenberg duurzamer kunnen worden en aardgasvrij. De visie moet in 2021 klaar zijn.

,,We staan aan de vooravond van een grote transitie. Dat is niet niks’’, laat wethouder Jan ten Kate zich uit over de plannen. Veel woningen worden nu nog verwarmd met aardgas. Een van de maatregelen uit het klimaatakkoord is het terugbrengen van het gebruik daarvan. Hardenberg wil in plaats van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, meer duurzame energiebronnen gaan gebruiken. Dit kan gaan om een warmtenet en/of duurzaam (groen) gas.

Onderzoeken

Quote We staan niet morgen al op de stoep, maar het gaat wel beginnen nu Jan ten Kate, wethouder gemeente Hardenberg In 2050 moeten alle woningen aardgasvrij zijn. In het Klimaatakkoord is opgenomen dat elke gemeente een Transitievisie Warmte moet maken, Hardenberg doet dit samen met Cogas, Exenis, Rendo en woningcorporatie. De gemeente onderzoekt nu wat de mogelijkheden en oplossingen zijn voor de wijken in Hardenberg, de eerste plannen moeten in de loop van volgend jaar duidelijk worden. Elke wijk krijgt een eigen plan waarin de duurzame alternatieven worden genoemd. Er wordt ook gekeken naar wat de laagste kosten zijn voor de inwoners.

Zo goedkoop mogelijk

Voordat de wijken aardgasvrij worden gemaakt, wordt er een wijkuitvoeringsplan gemaakt. Hierin staan de kosten, het tijdspad en de financiën. Ten Kate: ,,We moeten echt kijken wat dit betekent voor de mensen en hoe het zo goedkoop mogelijk kan.’’ Inwoners hoeven niet bang te zijn dat er volgende week al stappen worden ondernomen. ,,We staan niet morgen al op de stoep, maar het gaat wel beginnen nu. Het is een geleidelijk proces, dat heeft tijd nodig’’, legt de wethouder uit.

‘All electric’

In Hardenberg staan al woningen die ‘all electric’ zijn. Door middel van een elektrisch apparaat, zoals een warmtepomp, wordt warmte gemaakt. Dit gebeurt al in de Marslanden en het ziekenhuis. Deze woningen gebruiken geen aardgas. Zodra de visie klaar is, gaat de Hardenbergse politiek zich buigen over de plannen. Daarna wordt de visie iedere vijf jaar vernieuwd, zodat er ingespeeld kan worden op nieuwe duurzame technieken.