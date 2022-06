Hardenberg achtervolgt Brabanders voor bodemvervuiling drugslab Schuinesloot

Update Zangeres uit Bergent­heim door brandweer bevrijd na ongeluk: optreden in café afgelast

Zangeres Lotte van de band Tennessee Aces is vrijdagavond gewond geraakt bij een ongeluk in Bergentheim. Ze zou later die avond optreden in café Boszicht in Sibculo. De andere bandleden waar daar al op het moment van het ongeval.

16 mei