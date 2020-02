Hardenberg belt aan bij huishoudens met geldgebrek en helpt die vervolgens

Het nieuwe beleid moet er voor zorgen dat inwoners met een minimuminkomen meer financiële zekerheid krijgen. ,,We richten ons daarom niet alleen op de gevolgen, maar ook op de oorzaken van armoede’’, zegt Luiten.

Voor een structurele aanpak is signalering heel belangrijk, waarbij de gemeente samenwerkt met bijvoorbeeld politie en professionals van diverse instellingen. Het project ‘Voor Elkaar’, dat is gericht op het vroeg signaleren van schulden om erger te voorkomen, is in 2019 als proef opgezet. De resultaten waren positief, daarom wordt deze aanpak structureel.

Aanbellen

Als financiële problemen worden vermoed, wordt actief bij de gezinnen aangebeld, vertelt de wethouder. ,,In 2019 is dat bij 68 huishoudens gebeurd. En de meeste gezinnen waren daar blij mee. Zo kunnen we samen voorkomen dat ze verder in de problemen raken en jarenlang in armoede moeten leven.’’

Het Hardenbergse beleid pakt niet alleen de gevolgen aan, maar ook de oorzaak, vervolgt Luiten. ,,Dat betekent dat we met de betreffende huishoudens een plan op maat maken voor meer inkomenszekerheid. We kijken waar de behoefte ligt en bieden daar dan ondersteuning voor. Dat kan gaan van inkomensondersteuning tot schuldhulpverlening, en van het Pak-je-kans-fonds tot begeleiding op de arbeidsmarkt.’’

Kinderen

Speciale aandacht in het beleidsplan is er voor kinderen van minimagezinnen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld op jonge leeftijd al stress ervaren als ze merken dat hun ouder(s) in de financiële problemen zitten, nauwelijks elke dag goed eten op tafel kunnen zetten en geen geld hebben om hun kinderen mee te laten gaan met een schoolreisje, of kunnen meedoen aan sport, cultuur of extra studiemogelijkheden zoals typecursus of bijles. Dat kan leiden tot verminderde schoolprestaties, waardoor deze kinderen uiteindelijk minder kansen hebben op de arbeidsmarkt.

,,En zo gaat armoede over op de volgende generatie, dat is onverteerbaar. Dit maakt het extra belangrijk om kinderen een eerlijke kans te bieden om zich op school en in de samenleving te ontwikkelen’’, aldus Luiten. Ook wordt veel aandacht besteed aan jongeren en zzp’ers.

Het collegevoorstel voor het nieuwe minimabeleid wordt op dinsdag 11 februari besproken tijdens de raadsvergadering.