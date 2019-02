Hardenberg beproeft app als alternatief voor leerlingenvervoer

De zes kinderen in de leeftijd van twaalf tot en met zestien jaar zijn leerlingen van de scholen voor voortgezet praktijkonderwijs PrO Hardenberg en De Maat in Ommen, en van de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs De Ambelt in Hardenberg/Zwolle en De Brug in Almelo. De leerlingen en hun ouders worden tijdens de tien weken durende proef begeleid en getraind om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. ,,Ervaringen in andere gemeenten leren dat de gebruikers veel zelfvertrouwen en voldoening krijgen als ze zelfstandig van huis naar school kunnen reizen’’, vertelt de Hardenbergse wethouder Gitta Luiten. ,,Ook kan het een gemeente besparingen opleveren in de uitgaven voor het leerlingenvervoer, maar dat is voor ons niet het belangrijkste doel. Veel leerlingen van speciaal onderwijs en praktijkonderwijs gaan nu nog met individuele taxi's of busjes naar school, maar kunnen zo geen zelfredzaamheid ontwikkelen. Met deze app kan dat wel voor scholieren die daar geschikt voor zijn.’’

Meekijk-app

In de GoOV-app kunnen leerlingen met hun ouders of begeleiders routes van huis naar school van deur tot deur invoeren, evenals bushaltes en treinstations waar ze moeten in- en uitstappen. Op de app kan de gebruiker eenvoudig zien waar hij of zij naar toe moet en staat handige informatie over openbaar vervoer, inclusief vertrek- en aankomsttijden, eventuele storingen of vertragingen. Veiligheid staat voorop. Als een ouder op de speciale 'meekijk-app’ ziet dat zoon of dochter van de route afwijkt, kan contact worden opgenomen via die app. Het geeft ouders, verzorgers, begeleiders of verwanten een gevoel van veiligheid en controle als ze op die manier ‘mee kunnen kijken’ met de leerling. Andersom kan die leerling ook op een noodknop drukken om zelf meteen hulp in te schakelen via de 'hulplijn’ van GoOV.

Training