Hardenberg bezorgd over effect vechtscheidingen op jeugd

Huizenprij­zen rijzen de pan uit in Hardenberg: 2000 woningen extra in vijf jaar

8 februari Duizend woningen bouwen in de gemeente Hardenberg in vier jaar tijd. Dat doel stelde Martijn Breukelman zichzelf bij zijn aantreden als nieuwe wethouder volkshuisvesting in het voorjaar van 2018. ,,We zitten nu al op 900 woningen, dus we zijn mooi op weg.’’ Maar achterover leunen doet hij niet. Integendeel: in 2025 moeten er tweeduizend huizen extra staan. ,,Want de woningbehoefte is groot, in alle prijsklassen.’’