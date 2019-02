Hardenberg blijft pieken met verkoop bouwgrond

Vooral in Hardenberg en Dedemsvaart zijn veel woningen uit de grond gestampt. Niet alleen in de centra van beide plaatsen, maar ook in De Cirkel in de Hardenbergse nieuwbouwwijk Marslanden en in de Dedemsvaartse wijk Bransveen. In overleg met de Plaatselijke Belang-besturen worden ook de kleinere kernen niet vergeten, en wordt hier op maat gebouwd. Van de ruim 300 woningkavels werden er ruim honderd verkocht aan particulieren die daar zelf een woning op kunnen (laten) bouwen. De dik 200 resterende kavels werden, of worden nog bebouwd door projectontwikkelaars. Mede dankzij de voortvarende bouw steeg het aantal inwoners van de gemeente vorig jaar tot op de kop af 60.582 inwoners.

Termijnen

Vorig jaar zomer stak Hardenberg extra geld in het verwerken van alle bouwvergunningen. De capaciteit bij de gemeente bleek niet voldoende is om alle aanvragen tijdig af te werken, waardoor wettelijke termijnen overschreden dreigden te worden. Ook begin januari stak dit 'luxeprobleem’ de kop weer op. ,,Toen lagen nog 220 aanvragen voor een omgevingsvergunning op de plank’’, vertelt Breukelman, ,,toen hebben we termijnen wat verlengd en extra menskracht ingeschakeld. Inmiddels is de achterstand ingelopen en proberen we de standaardtermijnen voor een vergunning weer aan te houden.’’

Bedrijfsgrond