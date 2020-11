Hardenberg brengt alle gevaarlijke punten voor fietsers in beeld: tunnel Gramsbergen in de wacht

Raad nu aan zet: azc Hardenberg in maart dicht, of vijf jaar langer open

4 november Als de gemeenteraad op 1 december groen licht geeft, blijft het asielzoekerscentrum Heemserpoort in Hardenberg vijf jaar langer open. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om het azc Hardenberg niet zoals gepland in maart te sluiten, maar eenmalig te verlengen tot maart 2026. Met Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is afgesproken om overlast en onveiligheid door azc-bewoners de kop in te drukken.