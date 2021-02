Hardenberg brengt karakteristieke plekken in kaart: sloopkogel aan banden

China Garden serveerde jarenlang Chinese gerechten achter de gevel met Jugendstil-elementen en het jaartal 1910. De voorgevel kreeg een facelift nadat de Joodse slager Liepman Leman het pand in 1909 kocht. Zijn zoon Mozes nam de vleeschhouwerij in de jaren dertig over, maar werd eind 1942 met zijn vrouw en drie kinderen door de Duitse bezetters weggevoerd, waarna ze in februari 1943 werden vermoord in vernietigingskamp Auschwitz. Stolpersteine in de straat herinneren aan dit drama.