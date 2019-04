Hardenberg Buiten dit jaar in het teken van de natuur

‘Onbekende verzetsman uit Mariënberg is mijn vader’

14 april Anna Lonterman-van den Poll (65) schrok toen ze op de Stentor-site een foto zag van een bewapende verzetsgroep in Ommen. De als ‘onbekende verzetsman, waarschijnlijk uit Mariënberg’ omschreven man, links op de foto, is zonder twijfel haar vader! Hij zweeg altijd over de oorlog, maar had er tot zijn overlijden in 1987 nachtmerries van. Vooral rond 4-5 mei. Anna wil meer over haar vaders verzetswerk weten.