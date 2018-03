Hardenberg Buiten tweede paasdag: Want buiten is gezond

Rondom de Oldemeijer in Hardenberg werken velen zich tweede paasdag in het zweet. Dan is namelijk het grote buitenevenement Hardenberg Buiten.

Dit jaar staat het evenement in het teken van Gezondheid. Nico Arkes, boswachter van terreineigenaar Staatsbosbeheer en tevens voorzitter van de stichting Hardenberg Buiten is bezig met de laatste voorbereidingen.

Lekker druk met de organisatie zeker deze dagen?

,,Ja, zo de laatste dagen voordat het van start gaat zijn voor mij lange dagen en korte nachten. Dat hoort er bij. We moeten alles goed voorbereiden. Maar op de dag zelf, probeer ik altijd vooral te gaan genieten. Dan moet alles vanzelf lopen."

Wat kunnen we verwachten dit jaar op Hardenberg Buiten?

Belangrijkste nieuwe onderdeel is de mini-obstaclerun die bij de recreatieplas opgebouwd wordt door mede-organisator Total Outdoor Events. Een stoere hindernisbaan die bezoekers uitdaagt. Voor de teams van de 'Battle of the Village', de zeskamp tussen buurtschappen, is de hindernisbaan onderdeel van de wedstrijd. Maar ook andere bezoekers kunnen er op. De baan blijft een dag langer liggen, want op 'derde' paasdag is 'ie voor de scholieren uit Hardenberg voor hun eigen obstaclerun. We proberen het evenement altijd zoveel mogelijk te koppelen aan andere organisaties.

Het hele evenement is eigenlijk best wel stoer, toch?

Ja, natuurlijk! Maar het is ook leuk voor kinderen. Staatsbosbeheer is aanwezig en geeft bezoekers de kans te zien hoe het hout van boom tot nestkast verwerkt wordt. De brandweer is erbij met diverse demonstraties. De Bushcraft-mensen die jaarlijks erbij zijn komen altijd met iets verrassends. Op eerdere edities deden ze leuke dingen met vuur maken, leer looien of insecten eten.

Is er een overkoepelend thema dit jaar?

Hardenberg Buiten staat altijd in het teken van natuur, cultuur, duurzaamheid en gezondheid. Elk jaar pakken we één van deze thema's om speciaal uit te lichten. Dit jaar is dat gezondheid. Vandaar dat we samenwerken met de sportarts van de Saxenburgh Groep. Die doet kleine sportkeuringen. Maar ook zijn er veel sport en spel-activiteiten. De Cultuurkoepel Vechtdal is aanwezig met diverse activiteiten. Stichting HARP komt met aangespannen wagens om ritjes door het bos te maken.

En, hoeveel publiek verwachten jullie?

Dat kan variëren van zo'n 5.000 tot 10.000 mensen. Als het om 11 uur 's morgens zonnig en droog is, dan wordt het hartstikke druk. Het is voor veel mensen een vast uitstapje op de tweede paasdag. Mensen kunnen dan lekker naar buiten en ontmoeten plaatsgenoten en kennissen bij kampvuurtjes en koffie.