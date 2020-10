Hardenberg deelt gratis mondkapjes uit aan minima

Akke Bleker uit Hardenberg wil na veertig jaar door als turntrai­ner: 'Het gaat nog zo lekker’

30 september Akke Bleker is morgen veertig jaar turntrainster in Hardenberg. Eerst bij de gymnastiekvereniging DOS (Door Oefening Sterk), daarna met haar man Cor bij het door hen in 2004 als bedrijf opgezette Turn- en Sportcentrum Hardenberg (TSH), dat een fabriek ombouwde tot turnhal. Jubileren in coronatijd is lastig, maar Akke laat zich deze dagen verrassen. Volgend jaar hoopt ze op een reünie met oud-leden die ze in het verleden onder haar hoede had.