Hardenberg en Rijk willen ander systeem rond schade door gaswinning

Over dat laatste onderwerp diende donderdag een zaak bij de Raad van State. De gemeente Hardenberg vindt het erg vreemd dat minister Wiebes van EZK de NAM tot 2033 de tijd geeft om het de gaswinning in de Hardenbergse gasvelden af te bouwen. ,,Daarmee geeft de minister een verkeerd signaal af. Als gemeente moeten wij de burgers bewegen om van het gas af te gaan. En dan keurt EZ een gaswinplan goed waarbij langer en meer gas in kleine gasvelden gewonnen kan worden. Dat is een verkeerd signaal naar de burger toe’’, zei de raadsman van de gemeente donderdag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State.

Versnellen

Volgens het gemeentebestuur is het nieuwe winningsplan van de NAM voor een drietal kleine gasvelden in Hardenberg bovendien in strijd met het eigen beleid van de minister. Die stuurde nog in 2018 een brief naar de Tweede Kamer waarin hij benadrukte dat ook de gaswinning in kleine gasvelden versneld zal worden afgebouwd. Ook rechter en staatsraad Jaap Polak vond het vreemd dat EZ de gaswinningsduur in Hardenberg heeft verlengd tot 2033, terwijl het Groningse veld nog eerder dicht gaat dan eerder de bedoeling was.

Logisch

Volgens de woordvoerders van EZ en de NAM wordt het Hardenbergse veld wel degelijk afgebouwd. ,,We zitten midden in een energietransitie. Maar daar gaat tijd over heen. We hebben zeker in die transitieperiode aardgas uit de kleine velden nodig, juist omdat Groningen eerder dicht gaat’’, zei de woordvoerder van EZ. De Hardenbergse raadsman zei dat het dan logischer is om een winningsplan tot 2025 goed te keuren,’dan kun in 2025 altijd nog kijken of er nog meer gas nodig is of dat het veld dicht kan’.

Meer aardgas

Hoewel de woordvoerders van EZ en NAM bezwoeren dat er niet meer gas uit het Hardenbergse veld zal worden gewonnen dan in eerdere winningsplannen is vastgelegd, gelooft de gemeente dat niet erg. Immers, in het plan staat ook dat de productiecapaciteit omhoog gaat. De raadsman van de NAM legde omstandig uit dat er door de langere gaswinningsperiode langer kan worden afgebouwd en dat er ook per dag meer gas gewonnen kan worden. En toch wordt volgens hem niet meer gas uit het veld gewonnen. Ook de woordvoerder van EZ bezwoer dat er niet meer aardgas uit de Hardenbergse velden wordt gewonnen dan eerder is vastgelegd. De raadsman van de gemeente leek niet erg overtuigd door die uitleg. Verder vindt Hardenberg het winningsplan veel te vaag. Niet duidelijk is waar alle buizen lopen en welke risico’s dat voor omwonenden oplevert.

