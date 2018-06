Hardenberg en Urk leren van IJsland: hoe krijg je jeugd van drank en drugs af?

Hoe krijg je jongeren van het bankje in het park met een biertje in de hand naar gezellig thuis op de bank met hun ouders of fanatiek aan de slag op het sportveld? Urk en Hardenberg zoeken dat de komende tijd samen met vier andere gemeenten uit.

Positief

De gemeenten gaan onderzoeken hoe ze het drank- en drugsgebruik precies moeten aanpakken. Een positieve benadering van jongeren staat centraal in de aanpak. De gemeente Hardenberg denkt erover om meer sportfaciliteiten aan te bieden of om sport goedkoper te maken, stelt Jennien Dijk. Zij is coördinator werk, inkomen en gezondheid bij de gemeente Hardenberg. ,,In IJsland zijn jongeren veel meer gaan sporten. Dat is aantrekkelijker voor jongeren als er meer faciliteiten zijn of het goedkoper wordt. Als meer jongeren sporten, zijn ze gezond bezig en zijn ze ook nog eens weg van de straat."

Het drank- en drugsgebruik bij jongeren in IJsland is door deze methode flink afgenomen. Het gebruik van cannabis is gedaald van 17 naar 7 procent, het aantal jongeren dat rookt van 23 naar 3 procent en het aantal jongeren dat de afgelopen tijd dronken is geweest is op IJsland gedaald van 42 naar 5 procent.

Onderzoek

Wat de gemeenten precies gaan doen om het drank- en drugsgebruik te verminderen, hangt af van het onderzoek dat in oktober plaatsvindt onder 14-, 15- en 16-jarigen. ,,In die vragenlijst geven jongeren aan waar behoefte aan is en op die behoeften gaan wij inspelen", verklaart Dijk.

Naast de gemeenten Hardenberg en Urk doen ook Amersfoort, Súdwest-Fryslân, Texel en vijf gemeenten in de Brabantse Kempen mee. De gemeenten zijn gekozen op basis van motivatie. ,,We zijn erg blij dat we hieraan mee kunnen doen, omdat de positiviteit die bij deze methode hoort ook aansluit bij de manier waarop wij ons gezondheidsbeleid aanpakken", verklaart Dijk. ,,In Hardenberg merken we met name dat het drankgebruik onder jongeren redelijk geaccepteerd is en het ook iets hoger ligt dan in andere gemeenten. We proberen, ook samen met de ouders, ervoor te zorgen dat jongeren gezondere keuzes gaan maken."

Urk

Ook de gemeente Urk vindt een gezonde samenleving belangrijk. ,,Middelengebruik is als speerpunt genoemd door alle politieke partijen tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen, maar ook de maatschappelijke partners attenderen regelmatig op dezelfde noodzaak", laat woordvoerster Françoise Bisschop weten.