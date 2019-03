Hardenberg evalueert eigen parkeerbeleid: gratis of blijven betalen?

Het eventuele, eerste voordeel van gratis parkeren is er al, aangezien de geplande vervanging van slagbomen en betaalautomaten van volgend jaar dan achterwege kan blijven. Maar zover is het nog lang niet, zegt parkeerwethouder Jan ten Kate, die niet aangeeft of hij nu voor- of tegenstander van het afschaffen van betaald parkeren is. Hij geeft alleen aan dat de gemeente Hardenberg bij het vrije parkeren al snel een miljoen euro aan inkomsten misloopt, en dat die ergens weer terugverdiend moeten worden. ,,Dit najaar willen we een overzichtelijk beeld hebben van ons eigen parkeerbeleid, zodat we eind 2019 een besluit kunnen nemen over een systeem dat gereed is voor de toekomst. De bedoeling is dat het nieuwe parkeerbeleid in 2021 in kan gaan.”

Parkeerregime

Maar het kan ook zo zijn dat Hardenberg onveranderd op de huidige voet verder gaat. Het nu gehanteerde beleid wordt alweer zachtjes aan zo'n tien jaar gevoerd en bestaat uit een parkeerregime met betaald parkeren in het centrum met daaromheen zones waar vergunninghouders hun auto neer kunnen zetten. De afgelopen jaren is in de samenleving van Hardenberg, net als in vergelijkbare gemeenten in de omgeving, een discussie ontstaan over het functioneren van betaald parkeren. En ook de middenstand vraagt regelmatig om aandacht voor het beleid in de binnenstad.

Wel of niet betalen

Volgens wethouder Ten Kate is het nu dan ook tijd voor een grondige evaluatie, zoals in het vorig jaar vastgestelde coalitieprogramma al is opgenomen. Zo'n onderzoek naar het parkeren geeft dan niet alleen een antwoord op de vraag of er voortaan wel of niet betaald moet worden, maar laat ook zien wat de gevolgen van een dergelijke keuze zijn. Nu wordt er voor parkeren afhankelijk van de locatie iets meer dan een euro per uur betaald. Bij het station is het parkeren gratis, maar juist daardoor is het er soms ontzettend vol, waarbij de auto's elkaar verdringen. Die drukte verplaatst zich ontegenzeggelijk als het beleid wordt aangepast, vandaar ook dat de gemeente rustig de tijd neemt om een en ander uit te zoeken.

Kraskaarten