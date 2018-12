Hardenberg gaat definitief door met Samen Doen-teams

Uit evaluaties van de pilot periode zijn wel wat verbeterpunten naar voren gekomen, zoals een hoge werkdruk voor de teams. Naar aanleiding daarvan zijn er verbeterpunten opgesteld. Wethouder Alwin te Rietstap: ,,We willen verder, maar we willen wel het eerlijke verhaal neerleggen. Dat is waarom we de verbeterpunten ook delen. Ik voel veel steun over de Samen Doen-teams, en over al het werk wat ze verrichten.’’ Begin 2019 wordt duidelijk hoe de Samen Doen er organisatorisch uit komt te zien.