Hardenberg gaat met racespektakel ‘to the Max’ en ziet Verstappen op groot scherm winnen: ‘Hij doet het!’

De armen gaan in de lucht, de handen op elkaar en hier en daar staan de honderden racefans op de Markt in Hardenberg op om de vierde overwinning op rij van Max Verstappen binnen te halen. En de tweede in successie op Zandvoort, waar dit weekeinde de Dutch Grand Prix andermaal in een oranje euforie eindigde. ,,Het was heel spannend”, zeggen Sendy en Gerrit Kroeze, over de ogenschijnlijk eenvoudige overwinning. ,,Max moet het toch maar even doen. En doet het! We hebben geweldig genoten.”