Hardenberg gaat schulden van gedupeerden toeslagenaffaire snel kwijtschelden: ‘Feestdagen staan voor deur’

Hij komt, hij komt naar Vechtdal (maar wel corona­proof en zonder zwarte piet)

Organisatoren van sinterklaasintochten in het Vechtdal broeden op alternatieven om de goedheiligman een warm maar coronaproof welkom te bereiden. In Dalfsen is het broeden eigenlijk al klaar: daar arriveert Sinterklaas niet met de stoomboot aan de Vechtkade, maar wordt hij ontvangen tijdens een feestelijke middag in kerkelijk zalencentrum De Overkant.

16 oktober