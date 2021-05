Hardenberg gaat voor bouw van 400 nieuwe woningen per jaar

Hardenberg gaat voor duurzamer energiebe­leid, maar percenta­ges zon en wind liggen niet vast

12 mei De Hardenbergse politiek heeft gisteravond urenlang gedebatteerd over de productie van duurzame energie in de jaren tot 2030. Na een drie uur durend debat gaf de raad groen licht voor het hoofdlijnenakkoord over de Regionale Energiestrategie (RES), waardoor Hardenberg samen met de andere tien gemeenten in West-Overijssel in grote lijnen door kan gaan op de ingeslagen weg. Daarbij moet in 2030 minstens 30 procent van alle gebruikte energie duurzaam worden opgewekt. Vooral met windturbines en zonnepanelen.