Hardenberg geeft geld terug aan de inwoners

Rechter vindt groeps­be­le­di­ging door 73-jarige vrouw in Hardenberg niet bewezen

2 oktober Oprotten, dat heeft ze niet gezegd. De 73-jarige vrouw die werd verdacht van groepsbelediging van moslims in de islamitische Babel Supermarkt in Hardenberg, herkent zich niet in het beeld dat de eigenaren van haar schetsen. ,,Dat zijn mijn woorden niet", zegt T.D. tegen de politierechter.