Hardenberg geeft oude brug tweede leven met materiaal waar Max Verstappen mee wint

Inbraak­golf teistert bedrijven in Bergent­heim, Hardenberg, Klooster­haar, Rheeze en Sibculo

4 september De politie is op zoek naar drie mannen die mogelijk te maken hebben met vijf inbraken die vannacht plaatsvonden. Daarbij waren een winkel in Sibculo, een bedrijfspand in Kloosterhaar en drie bedrijfspanden in Bergentheim het doelwit. Anderhalve maand geleden werd op één nacht drie keer ingebroken in het nabijgelegen Hardenberg en één keer in Rheeze.