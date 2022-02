Hardenberg geeft tweede keer groen licht voor zonnepark Heemserpoort

Voetballer­tjes van Dedems­vaart geven burgemees­ter folder: ‘Laat u mij 4 jaar op een bouwplaats spelen?’

De discussie over de toekomst van het sportpark in Dedemsvaart leverde dinsdagavond in de gemeenteraadszaal van Hardenberg een hele reeks voor- en tegenstanders achter het spreekgestoelte op. De één wil verhuizen, de ander ziet een nieuw terrein liever op de huidige locatie. Het dorp is daarbij verdeeld, zonder het respect voor elkaars standpunten te verliezen.

8 februari