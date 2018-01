Hardenberg heeft eigen dierenambulance

In Hardenberg hoeven dieren in nood niet meer lang op hulp te wachten. Omdat het aantal meldingen in de gemeente groot is, rijdt hier sinds 1 januari de Dutch Animal Rescue (DAR) Dierenambulance Hardenberg e.o.

Hoewel de Dierenbescherming al regelmatig met ambulances in Hardenberg rijdt, krijgt Stichting DierenAmbulance Emmen-Coevorden vaak meldingen uit dit gebied. Afgelopen jaar zo’n veertig keer. Daarom besloten ze ook in Hardenberg een dierenambulance op te richten.

Volgens coördinator Chögyal Trizin van Stichting Dierenambulance Emmen-Coevorden valt het gebied een beetje in een gat. Het duurt zo’n twintig minuten vanuit Coevorden tot een ambulance aanwezig kan zijn. ,,Hoewel we vanuit daar redelijk snel in Hardenberg kunnen zijn, is het handiger om in de gemeente zelf een ambulance paraat te hebben.”

Hardenberg valt bij de Dierenbescherming onder het werkgebied van Dierenambulance Noord-Overijssel. ,,Als we een melding uit Hardenberg krijgen, kijken we naar de ambulances die eventueel al in de buurt zijn van deze gemeente,” stelt communicatiemedewerker Carmen Silos van de Dierenbescherming. ,,Als een ambulance in de buurt is, kunnen we snel aanwezig zijn.” Maar soms duurt het ook even tot er een is. De dierenambulance in Emmen en Coevorden krijgt daarom regelmatig een oproep uit dit gebied.

,,De politie, gemeente en dierenartsen uit Hardenberg nemen vaak contact met ons op,” stelt Trizin van Stichting Dierenambulance Emmen-Coevorden. ,,We krijgen oproepen voor bijvoorbeeld vogels die tegen ramen zijn gevlogen of katten die ergens zijn gedumpt. We rijden voor ieder dier. Van muis tot olifant.”

Vrijwilligers

Stichting Dierenambulance Emmen-Coevorden bestaat geheel uit vrijwilligers. Omdat de organisatie geen subsidies van de gemeente ontvangt wordt alles gefinancierd door sponsoren. De ambulances kan de organisatie van Stichting DierenLot gratis lenen. In Emmen en Coevorden wordt in vijf ambulances gereden. Hardenberg krijgt er twee.

De Dierenbescherming is positief over het initiatief. ,,We zijn blij met alles wat het dierenwelzijn ten goede komt. Als een dier in nood is, is het alleen maar goed als meer mensen kunnen helpen. We blijven zelf ook gewoon in Hardenberg rijden.”