Hardenberg heeft meeste patenten in Oost-Nederland, Urk minste

De gemeenten Oldebroek en Urk bungelen onderaan als het gaat om het aantal patenten binnen hun gemeente. Nog geen één op de 10.000 inwoners heeft een patent. Oldebroek en Urk zijn de enige gemeenten in Oost-Nederland waar minder dan één op 10.000 inwoners een patent bezit. In Oldebroek ligt dit op 0,6 patenten. Urk ligt met 0,4 patenten nog lager.

In Flevoland heeft Zeewolde met 3,7 patenten per 10.000 inwoners de hoogste dichtheid. In Gelderland is dat de gemeente Rozendaal met 24,7 patenten op datzelfde aantal inwoners. In Overijssel is Losser met 8,3 patenten op 10.000 inwoners koploper.