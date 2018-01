Hardenberg heeft nu ook zijn eigen dierenambulance

Het is geen werk voor watjes. De vrijwilligers van Stichting D.A.R.(Dutch Animal Rescue) Dierenambulance staan 24 uur per dag klaar om dieren in nood te helpen. Nu ook in Hardenberg. Want daar hebben ze de Dutch Animal Rescue (DAR) Dierenambulance Hardenberg e.o. opgericht.

Snel de felgekleurde ambulance jas aan en met een van de wagens erheen. Zo gaat dat als de 66-jarige Rob Nieuwenhuizen tijdens zijn dienst een melding binnenkrijgt. Sinds zijn pensioen zit hij regelmatig achter het stuur van de ambulance. Harder rijden dan de maximumsnelheid mag hij met de dierenambulance niet. Maar in gevallen van nood kan hij wel in overleg met de politie de zwaailichten aanzetten.

De vrijwilligers van Stichting D.A.R. Dierenambulance vonden het hoogtijd om ook een dierenambulance in Hardenberg op te richten. Want ze krijgen regelmatig meldingen uit dit gebied. Om sneller ter plekke te kunnen zijn gaan er daarom twee ambulances in Hardenberg rijden. In Emmen en Coevorden rijden er al vijf.

Meer dan alleen spoedgevallen

Vangnetten, warmtedekens, een EHBO-koffer en ook een brancard. De ambulances zijn goed uitgerust om eerste hulp te verlenen aan verschillende dieren. Daarna worden ze vaak naar de dierenarts gebracht. Maar de dierenambulance is er niet alleen voor spoedgevallen. ,,We doen veel meer”, zegt vrijwilliger Rob Nieuwenhuizen. ,,We vangen bijvoorbeeld dieren op die ergens zijn aankomen lopen en proberen de eigenaren te vinden. Daarnaast chippen we dieren aan huis, geven we mensen advies en zijn we soms ook taxi als mensen met hun dieren ergens heen moeten maar geen vervoer hebben.”

De vrijwilligers vinden het belangrijk om op elk tijdstip hulp te kunnen bieden. Ze rijden voor alle dieren. Van cavia, tot hond of gans.

Eisen

Omdat de ambulances nu ook in Hardenberg rijden, zijn er meer vrijwilligers nodig. Maar niet iedereen kan zomaar vrijwilliger bij de dierenambulance worden. ,,Je moet goed in teamverband kunnen werken en ervaring hebben met dieren,” stelt coördinator Chögyal Trizin van Stichting D.A.R. Dierenambulance. ,,Mensen die hier komen werken moeten verschillende cursussen volgen. Bijvoorbeeld een EHBO-cursus voor dieren.”

Daarnaast moeten vrijwilligers regelmatig beschikbaar zijn. Maar volgens Gerda Haak, die sinds oktober bij de dierenambulance werkt, is het goed te combineren met een normale baan. ,,Ik werk alleen op zondag bij de dierenambulance omdat ik doordeweeks ergens anders werk. Het is niet zo dat ik op zondag de hele dag op pad ben. Ik ben gewoon thuis. En als er een melding binnen komt ga ik erheen.”

Crematieauto

De stichting heeft ook een crematieauto voor overleden dieren. De vrijwilligers vinden het belangrijk om mensen bij hun verlies te begeleiden. Ook voor de vrijwilligers is het werk soms moeilijk. ,,Ik zag eens hoe een hond werd overreden”, vertelt Trizin. ,,Dan springen de tranen in je ogen. Dat soort momenten zijn zwaar. Maar ondanks de verdrietige gebeurtenissen, is het heel dankbaar werk.”