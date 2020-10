Hardenberg heeft over een week eigen locatie voor coronatest

Dat er binnenkort getest kon gaan worden in Hardenberg was al enige tijd bekend. De GGD IJsselland liet eerder deze maand weten binnenkort nieuwe coronatestlocaties in Hardenberg, Kampen en Raalte te willen openen. De locatie in Hardenberg is gekozen in overleg met de gemeente. Eerder werden al vier testplekken geopend in IJsselland, waaronder in Ommen.