Hardenberg houdt bezwaar tegen ondergrondse opslag CO2 en afvalwater

Mogelijkheid

In het ontwerp voor de aangepaste omgevingsvisie wordt Hardenberg niet met name genoemd, maar houdt de provincie nog wel de mogelijkheid open om ergens in Overijssel koolstofdioxide (CO2) op te slaan of afvalwater te injecteren in de ondergrond. Begin dit jaar maakte het oude college van burgemeester en wethouders van Hardenberg daar al bezwaar tegen, en vroeg het provinciebestuur in de vernieuwde omgevingsvisie te schrijven dat Overijssel 'in principe tegen het instemmen met deze vormen van opslag' is.

Niet reëel

In haar reactie op de Hardenbergse bezwaren schrijft de provincie echter dat het 'niet reëel' is om op dit moment in heel Overijssel elke vorm van opslag in de diepe ondergrond volledig uit te sluiten. Mocht er een aanvraag komen voor opslag in de diepe ondergrond wil de provincie met gemeente en waterschap daarover een gezamenlijk advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat sturen. Dat gebeurde ook met het advies over het verlengen van de gaswinning in Hardenberg, waarin de provincie samen optrok met de gemeente en waterschap Vechtstromen. Als een gezamenlijk standpunt over opslag in de bodem niet haalbaar is, kan de gemeente altijd nog een eigen advies aan minister Wiebes sturen, aldus het provinciebestuur.