Hardenberg houdt Formule 1-spektakel als Max op Zandvoort racet

,,We liften graag mee op de hype rond Max Verstappen en de terugkeer van de Formule 1 op Zandvoort’’, vertelt voorzitter Erik Volkers van de Stichting Hardenberg Promotie. ,,Maar de kaartjes zijn er schreeuwend duur en het wordt een crime om daar te komen. Wij in Hardenberg zitten op dezelfde hoogte maar in het oostelijke puntje van Nederland, en hier is het betaalbaar en goed bereikbaar. We houden een breed autosportevenement, dat zaterdagmiddag 2 mei al begint in het centrum. Daar kun je bijvoorbeeld zelf rijden in karts en op quads, komen allerlei race- en rallyauto’s te staan en Dakarvoertuigen, en racesimulatoren. Zondag verhuist het hele circus naar de Evenementenhal, waar binnen en buiten allerlei raceactiviteiten zijn, een sportcafé met regionale racetalenten zoals Kas Haverkort, en een groot ledscherm waarop 's middags de Formule 1-race te zien is. Een speciale werkgroep organiseert dit spektakel, dat duidelijk een vernieuwend evenement is waar de hele regio op af zal komen.’’