Hardenberg houdt het bij één ‘vlinderhofje’ voor overleden premature baby’s

De troostboom is gemaakt van roestvrijstaal, waar ouders een vlindertje op kunnen laten aanbrengen. Op het vlindertje kunnen de naam van het overleden kindje en de datum gegraveerd worden. Zo’n boom is in het najaar van 2018 al op de begraafplaats De Larikshof in Hardenberg geplaatst. 50PLUS vindt dat ouders van overleden premature baby’s in hun eigen kern troost moeten kunnen vinden, door het bezoeken van de troostboom. De fractie wilde daarom weten of het college bereid is om op één begraafplaats in iedere kern een troostboom te plaatsen.